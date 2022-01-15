Abant'ta karla kaplı orman ve yaylalar havadan görüntülendi - Haberler
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Abant'ta karla kaplı orman ve yaylalar havadan görüntülendi

AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Kar yağışıyla beyaza bürünen Abant Tabiat Parkı'nın çevresinde bulunan orman ve yaylalar güzel manzara oluşturdu.

Kar yağışıyla beyaza bürünen Abant Tabiat Parkı'nın çevresinde bulunan orman ve yaylalar güzel manzara oluşturdu.

Bölgede aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından bölge beyaz örtüyle kaplandı.

Özelikle Abant ile Mudurnu arasında kalan kısımda bulunan yaylalar ile ormanlık alanlardaki karla güzel görüntüler ortaya çıktı.

Beyaza bürünen ormanlık alanlar ve yaylalar, drone ile görüntülendi.

Abant'ta karla kaplı orman ve yaylalar havadan görüntülendi

Abant'ta karla kaplı orman ve yaylalar havadan görüntülendi

Abant'ta karla kaplı orman ve yaylalar havadan görüntülendi

Abant'ta karla kaplı orman ve yaylalar havadan görüntülendi

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AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri
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Kar yağışıyla beyaza bürünen Abant Tabiat Parkı'nın çevresinde bulunan orman ve yaylalar güzel manzara oluşturdu.

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