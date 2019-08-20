AB'den Boris Johnson'un mektubuna cevap: İrlanda için tek çözüm tedbir maddesi

20.08.2019 18:29

Avrupa Birliği, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Brexit anlaşmasında yer alan İrlanda ile ilgili tedbir maddesinin (Backstop) kaldırılması talebini geri çevirdi.

Boris Johnson'ın Avrupa Birliği yetkililerine dün gönderdiği mektupta backstop olarak bilinen tedbir maddesinin değiştirilmesi talep ediliyor. Bu madde İrlanda adasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi güvence altına alıyor. Boris Johnson bu maddenin İngiltere'nin egemenliğini ihlal ettiğini öne sürüyor bu yüzden yeniden müzakere masasına oturulmasını istiyor. Euronews.com'da Görüntüle