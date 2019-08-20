AB'den Boris Johnson'un mektubuna cevap: İrlanda için tek çözüm tedbir maddesi

AB'den Boris Johnson'un mektubuna cevap: İrlanda için tek çözüm tedbir maddesi

Avrupa Birliği, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Brexit anlaşmasında yer alan İrlanda ile ilgili tebdir maddesinin (Backstop) kaldırılması talebini geri çevirdi.

20.08.2019 18:29
AB'den Boris Johnson'un mektubuna cevap: İrlanda için tek çözüm tedbir maddesi

Avrupa Birliği, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Brexit anlaşmasında yer alan İrlanda ile ilgili tedbir maddesinin (Backstop) kaldırılması talebini geri çevirdi.

Boris Johnson'ın Avrupa Birliği yetkililerine dün gönderdiği mektupta backstop olarak bilinen tedbir maddesinin değiştirilmesi talep ediliyor. Bu madde İrlanda adasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi güvence altına alıyor. Boris Johnson bu maddenin İngiltere'nin egemenliğini ihlal ettiğini öne sürüyor bu yüzden yeniden müzakere masasına oturulmasını istiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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