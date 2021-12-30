AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Okatan, Keçeli ve Kaya "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oylama yaptı.

Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, haber kategorisinde Mustafa Hassona "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile spor kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" adlı fotoğrafını oyladı.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli de haberde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile sporda Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ise haberde Muhammed Said'in "Savaş'ın çocukları", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarını seçti.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet