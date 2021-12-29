AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

İSTANBUL (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Günaydın, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı fotoğrafına oy veren Günaydın, yaşamda tercihini İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafından yana kullandı. Vali Günaydın, sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafına oy verdi.

Günaydın, üç kategorideki her karenin birbirinden güzel olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Anadolu Ajansı'mız dünyanın birçok köşesinde birçok olayı fotoğraflayarak önemli fotoğrafları ortaya koymuş. Tabii ki seçerken çok zorlandık. Bütün fotoğraflar birbirinden değerli, önemli ve mesaj içerikli. Biz de bu fotoğraflar içerisinden tercihimizi yaptık. Anadolu Ajansı sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde haber peşinde koşuyor. Haber cilik anlamında çok güzel işlere imza atıyor. Yönetimini ve çalışanlarını tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun."

İl Emniyet Müdürü Karabörk de tercihini haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşamda Doğukan Keskinkılıç'ın, "Dolunay'ın güzelliği", sporda ise Ali Atmaca'nın "Bırakmam" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Karabörk, her fotoğrafın birbirinden güzel ve değerli olduğunu kaydederek, emeği geçenleri tebrik etti.