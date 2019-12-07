AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Adıyaman ve çevre illeri Süryani Kadim Metropoliti Melki Ürek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

07.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:50
AA'nın

ve çevre illeri Süryani Kadim Metropoliti Melki Ürek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Ürek, yarışma hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Seçimini kategorisinde Tibta Tangin'in "Sinabung Yanardağı'nda patlama", yaşam kategorisinde ise 'ın "Harran'da Yaşam" fotoğrafından yana kullanan Ürek, kategorisinde de 'ın "Derbi Çekişmesi" adlı fotoğrafını oyladı.

Ürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu söyledi.

Oylama yaparken fotoğrafları tek tek incelediğini ifade eden Ürek, "Bu yarışma bütün muhabirlerimize örnek olacak çalışmalar, emeği geçen tüm muhabirlerin eline sağlık." dedi.

Kaynak: AA
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