AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

07.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:50

Adıyaman ve çevre illeri Süryani Kadim Metropoliti Melki Ürek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Ürek, yarışma hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Seçimini haber kategorisinde Tibta Tangin'in "Sinabung Yanardağı'nda patlama", yaşam kategorisinde ise Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam" fotoğrafından yana kullanan Ürek, spor kategorisinde de Serhat Çağdaş'ın "Derbi Çekişmesi" adlı fotoğrafını oyladı.

Ürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu söyledi.

Oylama yaparken fotoğrafları tek tek incelediğini ifade eden Ürek, "Bu yarışma bütün muhabirlerimize örnek olacak çalışmalar, emeği geçen tüm muhabirlerin eline sağlık." dedi.

Kaynak: AA