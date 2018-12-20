Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.
AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Demiröz, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Demiröz, haber kategorisinde, Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Yaşam kategorisinde, İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını seçen Demiröz, spor kategorisinde de Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" başlıklı fotoğraftan yana oyunu kullandı.
Kaynak: AA