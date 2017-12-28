Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Kilis'te, Kıtalararası Doktorlar Derneği Protez Ortez Uygulama Merkezi görevlileri Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Merkezin Türk müdürü, görevli Suriyeli doktor ve tercüman, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek, bilgi aldı.



Protez Ortez Uygulama Merkezinde görevli Suriyeli Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ali Sarhan, Haber kategorisinde Wisam Hashlamoun'un "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" Dia al Din'in "Suriye'de ateşkes ihlalleri", Amer Almohibany'ın "Doğu Guta'da bayram", Yaşam kategorisinde Bruno Bierrenbach Feder'in "Mundari Kabilesi", Spor kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğraflarını seçti.



Sarhan, AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların çok değerli olduğunu, özellikle Doğu Guta'da çekilen "Suriye'de ateşkes ihlalleri" başlıklı fotoğraftan çok etkilendiğini söyledi.



Merkezin Müdürü İbrahim Savaş tercihini, Haber kategorisinde Wisam Hashlamoun'un "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk", Yaşam kategorisinde Bruno Bierrenbach Feder'in "Mundari Kabilesi", Spor kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğraflardan yana kullandı.



Savaş, "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" fotoğrafının dünyada bir sembol haline geldiği belirtti.



Tercüman Ahmet el-Ali de Haber kategorisinde Qusay Nour'un "Suriye'de rejimin saldırıları" Yaşam kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de elektrik kesintileri", Spor kategorisinde ise "Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" fotoğraflarına oy verdi.



El-Ali, fotoğrafların kendisini çok duygulandırdığını dile getirerek, Anadolu Ajansının dünyanın her yerinden haber yayını yaptığını vurguladı.