Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan ünlü oyuncu ve yapımcı Necati Şaşmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.



Selçuklu Belediyesince düzenlenen Bir Hadis Bir Film Kısa Film Yarışması Ödül Töreni için Konya'ya gelen Şaşmaz, burada AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.



"Haber kategorisi"ndeki fotoğrafları inceleyen Şaşmaz, bu kategoride, Myanmar'da kendilerine uygulanan şiddetten kaçarak, yerel balıkçılara para verip Bangladeş'in Shah Porir Dwip Yarımadası'na geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanların anlatıldığı, AA foto muhabiri Onur Çoban'ın çektiği "Myanmar'dan teknelerle kaçış" başlıklı fotoğrafı tercih etti.



Şaşmaz, "Yaşam kategorisi"nde AA foto muhabiri Ali Jadallah tarafından çekilen "Gazze'de elektrik kesintisi" fotoğrafını oyladı.



Fotoğrafta, Gazze Şeridi'ne bağlı Han Yunus kentinde yaşayan Filistinlilerin, sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle mum yakarak evlerini aydınlatmaya çalıştığı görülüyor.



Şaşmaz'ın "Spor kategorisi"nde tercihi ise Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen "Atlı Okçuluk Gösterisi" fotoğrafı oldu. Sercan Küçükşahin'in çektiği fotoğrafta, platformlar üzerinde bulunan karpuzları, at üzerindeyken kılıçlarla kesen göstericiler, mızrakla yerde bulunan hedefleri almaya çalışıyor.



"Yılın Fotoğrafları Oylaması" için AA'yı tebrik eden Şaşmaz, "Fotoğrafların her biri çok güzel, her birini beğendim. Tercihlerimde kendi resim bakış açımı ön plana taşıdım. Umarım değerlendirmede iyi yerlere denk düşerler. Fotoğraflar gündemi yansıtması açısından önemli ve başarılılar." değerlendirmesini yaptı.



Kurtlar Vadisi dizisiyle bilinen Oyuncu Cahit Kayaoğlu da AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Kayaoğlu, "Haber kategorisi"nde Suriye'de 30 Ağustos'ta yürürlüğe giren ateşkesi ihlal eden rejime ait savaş uçaklarının, Doğu Guta bölgesindeki bir yerleşim yeri ve çarşıya düzenlediği hava saldırısını anlatan, "Suriye'de ateşkes ihlalleri" başlıklı fotoğrafı oyladı.



"Yaşam kategorisi"nde, geçimlerini, türü Ankole-Watusi olarak bilinen sığırlarla sağlayan Güney Sudan'ın Terekeka Eyaleti'ndeki Mundari kabilesinin yaşamını anlatan "Mundari kabilesi" isimli fotoğrafı tercih eden Kayaoğlu, "Spor kategorisi"nde AA foto muhabiri Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğraf için oy kullandı.



Fotoğrafta, Türkiye'nin ev sahipliğinden düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası final mücadelesinde İngiltere'yi mağlup ederek şampiyon olan Türkiye Ampute Milli Takımı'nın, maçın son düdüğü ile yaşadığı sevinç anlatılıyor.