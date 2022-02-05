AA ekibi, Mali'deki Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastaneyi görüntüledi

Bamako şehir görüntüsü

Diamadia Koulou Hastanesi'nden genel detaylar

Poliklinik detayı BAMAKO - Mali'de cunta yönetiminin demokratik seçimleri 5 yıl erteleme kararı nedeniyle Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından ülkeye uygulanan yaptırımlar, ekonomiye olumsuz yansıdı. Yaptırımlar nedeniyle maddi açıdan zor günler yaşayan vatandaşlar, Kovid-19 ile mücadele etmeye çalışıyor. Başkent Bamako'da Kovid-19 geçiren vatandaşlar, Diamadia Koulou Hastanesi'nde tedavi ediliyor.