AA ekibi, Mali'deki Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastaneyi görüntüledi
AA, Nacer Talel - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bamako şehir görüntüsü Diamadia Koulou Hastanesi'nden genel detaylar Poliklinik detayı BAMAKO - Mali'de cunta yönetiminin demokratik seçimleri 5 yıl erteleme kararı nedeniyle Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından ülkeye uygulanan yaptırımlar, ekonomiye olumsuz yansıdı.
Bamako şehir görüntüsü
Diamadia Koulou Hastanesi'nden genel detaylar
Poliklinik detayı BAMAKO - Mali'de cunta yönetiminin demokratik seçimleri 5 yıl erteleme kararı nedeniyle Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından ülkeye uygulanan yaptırımlar, ekonomiye olumsuz yansıdı. Yaptırımlar nedeniyle maddi açıdan zor günler yaşayan vatandaşlar, Kovid-19 ile mücadele etmeye çalışıyor. Başkent Bamako'da Kovid-19 geçiren vatandaşlar, Diamadia Koulou Hastanesi'nde tedavi ediliyor.