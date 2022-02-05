AA ekibi, Mali'deki Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastaneyi görüntüledi - Haberler
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AA ekibi, Mali'deki Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastaneyi görüntüledi

AA, Nacer Talel - Güncel
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Bamako şehir görüntüsü Diamadia Koulou Hastanesi'nden genel detaylar Poliklinik detayı BAMAKO - Mali'de cunta yönetiminin demokratik seçimleri 5 yıl erteleme kararı nedeniyle Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından ülkeye uygulanan yaptırımlar, ekonomiye olumsuz yansıdı.

Bamako şehir görüntüsü

Diamadia Koulou Hastanesi'nden genel detaylar

Poliklinik detayı BAMAKO - Mali'de cunta yönetiminin demokratik seçimleri 5 yıl erteleme kararı nedeniyle Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından ülkeye uygulanan yaptırımlar, ekonomiye olumsuz yansıdı. Yaptırımlar nedeniyle maddi açıdan zor günler yaşayan vatandaşlar, Kovid-19 ile mücadele etmeye çalışıyor. Başkent Bamako'da Kovid-19 geçiren vatandaşlar, Diamadia Koulou Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

AA ekibi, Mali'deki Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastaneyi görüntüledi

AA ekibi, Mali'deki Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastaneyi görüntüledi

AA ekibi, Mali'deki Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastaneyi görüntüledi

AA / Nacer Talel - Güncel

Batı Afrika, Poliklinik, Bamako, Güncel, Haber

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