AA'dan Samsun Emniyet Müdürü Urhal'a ziyaret

AA'dan Samsun Emniyet Müdürü Urhal'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ı makamında ziyaret etti.

08.10.2019 16:56
AA'dan Samsun Emniyet Müdürü Urhal'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ı makamında ziyaret etti.

Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi'yle Malatya Emniyet Müdürüyken Samsun Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Urhal, İsa Sansar'ı kabul etti.

İsa Sansar, Urhal'a yeni görevinde başarılar dileyerek AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Urhal ise AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA
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