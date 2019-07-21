A101 Teknoloji Temmuz Fırsatları, Herkese Ucuz Teknoloji

A101'den Herkese Ucuz Teknoloji…..



A101 Teknoloji Fırsatları Devam Ediyor, Ucuza teknolojik ürünler almak isteyenler için Temmuz Fırsatları…

Türkiye'nin en çok teknolojik ürün satan ve en yaygın yüksek indirim marketi A101, bu perşembe Piranha 1125 Full HD aksiyon kamerasını, Vestel Venus Z20 cep telefonunu, Toshiba 43" Full HD Smart LED TV ve Elton Uydu Alıcılı 32" LED TV'yi uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşturuyor.

A101, online'da ise teknolojiye özel fırsatlar devam ediyor. Samsung Curved 55" UHD TV ve Honor 7c cep telefonu uygun fiyatlarıyla sadece www.a101.com.tr 'de.

Piranha 1125 A101'de; 10 metreye kadar su geçirmezlik….



Piranha 1125 Full HD kamera unutulmaz anlarınızı ölümsüzleştirmek için sizi bekliyor. A101'de bu hafta 99.95 TL'den satışa sunulan ürün, Full HD görüntü kalitesine sahip. Koruyucu kılıfı sayesinde 10 metreye kadar su altında kullanılabiliyor. Kamera 2"LCD geniş ekranı ile kullanım kolaylığı sunuyor. Micro SD kart desteğiyle görüntüleri aktarmada büyük kolaylık sağlıyor. Ürün, 9 farklı aksesuarıyla birlikte, 2 yıl garantili olarak sunuluyor.

Şık tasarım, üstün teknoloji Vestel Venus Z20



A101'de bu hafta 1.399 TL'den satışa sunulan olan Vestel'in Venus Z20 modeli şık tasarımı ile dikkat çekiyor. 4Parmak izi okuyucu, 4GB RAM, 64 GB dahili hafıza, 2 TB'ya kadar harici bellek desteği, hızlı şarj özellikleriyle dikkat çeken telefon, geniş full HD Plus ekranıyla muhteşem bir görüntü kalitesi sunuyor. Ürün, 8 MP flaşlı ön kamerasıyla harika selfie'ler çekmenize yardımcı olurken, arkada yer alan 16 MP ve 8 MP'lik çift kamera portre çekim özelliğine de sahip. Ürün, 2 yıl Vestel teknik servis güvencesiyle tüm A101'lerde satılıyor.

Toshiba 43" Full HD Smart Led TV



Toshiba'nın en çok ilgi gören modellerinden Toshiba 43" Full HD Smart Led TV bu hafta 2.099 TL'den A101'de satışa sunuldu. Ürün bilgisayarınızı ya da HDMI görüntü çıkışı sunan cihazları bağlayabileceğiniz 3 adet HDMI girişine sahip. Dahili HD uydu alıcısı bulunan televizyon, akıllı TV özelliği sayesinde internette gezinme, video ve film izleme imkanı sunuyor. Netflix eklentisi sayesinde hiçbir uygulama indirmeden direkt Netflix'e giriş yapabiliyorsunuz. Bluetooth özelliği ile de cep telefonunuz ya da diğer akıllı cihazlarla direkt bağlanabiliyor. 3 yıl garantisi bulunan televizyon, 12 taksit seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Elton ile televizyonunuzu yenilemenin tam zamanı…



A101'de bu haftanın televizyonu Elton 32" Led TV 899 TL'den satışa sunuldu. Dahili uydu alıcılı bu özel televizyonun, 2 adet HDMI, 1 USB girişi ve Coaxial ses çıkışı bulunuyor. Televizyon 2 yıl Sunny garantisi ile 12 taksit seçeneğiyle satışa sunuluyor.

A101'den Online'a Özel Fırsatlar

Kavisli Ekranda TV Keyfi: Samsung 55" UHD TV



A101 online fırsatlarında bu hafta, Samsung 55" UHD Curve TV dikkat çekiyor. Ürün, 4K yüksek görüntü kalitesi ve kavisli ekranı ile fark yaratıyor. UHD uydu alıcı, 3 HDMI ve 2 USB girişi bulunan televizyon 4.499 TL'den satışa sunuluyor. Samsung Türkiye garantisine sahip ürünü, ücretsiz kargo ve troy karta özel 30 TL indirim imkanı ile sunuluyor.

Hem Şık Hem Akıllı: Honor 7c



Online fırsatlarda yer alan Honor 7c cep telefonu, tasarımı ve teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor. Çift SİM card ile kullanılabilen telefon, yüz tanıma, micro SD ve 32 GB dahili hafızaya sahip. Arka 13 MP ve 2 MP iki kameraya, önde ise 8 MP selfie kamerası bulunan telefon, online'a özel 1.099 TL'den satışa sunuluyor.

Kaynak: Teknotalk.com