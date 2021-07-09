A101 aktüel ürünler kataloğu! 9 - 10 Temmuz A101 aktüel ürünler!
A101 10 Temmuz 2021 kampanyasına kadar geçerli olacak hafta sonu indirimleri yayınlandı. Bu hafta sonu aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 saat kaçta açılıyor? A101 kaçta kapanıyor? A101 açılış kapanış saatleri! A101 aktüel ürünler kataloğu! 9 - 10 Temmuz A101 aktüel ürünler!
A101'de bu hafta neler var? 9 - 10 Temmuz aktüel ürünler neler? 8 Temmuz A101 aktüel ürünler! A101 ne zaman açılıyor? A101 kaçta kapanıyor? A101 çamaşır makinası! A101 8- 9 Temmuz aktüel ürünler! A101 katlanır sandalye!
A101 9 - 10 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER
Ahir Yarım Yağlı Taze Tost Peyniri 1500 gr 42,90 TL
Torku Dana Evlik Sucuk 400 gr 28,95 TL
Milkten Tuzlu Tereyağı 950 gr 48,95 TL
Erpiliç Piliç Köfte Çeşitleri 6,95 TL
Keyfe Özel Seri Türk Kahvesi 250 gr 10,95 TL
Şölen Chocodan's Bütün Fındıklı Karamelli Nugalı Sütlü Çikolata 125 gr 7,95 TL
Çerezya Premium Ayçekirdeği 200 gr 5,75 TL
Mistral Tuvalet Kağıdı 12'li 18,90 TL
Hacı Şakir Banyo Sabunu 4x200 gr 14,75 TL
Vernel Çamaşır Yumuşatıcı 5 Litre 20,95 TL
Doğuş Karadeniz Demlik Poşet Çay 100'lü 14,95 TL (10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat)
Palmolive Duş Jeli 4x250 ml 19,95 TL (10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat)