A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat vizesi için grubundaki 3. maçına çıkıyor: Rakip Belçika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat vizesi için grubundaki 3. maçına çıkıyor: Rakip Belçika

Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvadaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 yenilen, ikinci maçında Hırvatistan'ı aynı skorla mağlup eden 'Filenin Sultanları', gruptaki son sınavını Belçika karşısında veriyor

09.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:36
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat vizesi için grubundaki 3. maçına çıkıyor: Rakip Belçika

Türkiye A Milli Kadın Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında cuma günü ile karşı karşıya gelecek.


Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvadaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 yenilen, ikinci maçında Hırvatistan'ı aynı skorla mağlup eden milliler, gruptaki son sınavını Belçika karşısında verecek. Maç, TSİ 18.30'da başlayacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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