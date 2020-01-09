A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat vizesi için grubundaki 3. maçına çıkıyor: Rakip Belçika
Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvadaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 yenilen, ikinci maçında Hırvatistan'ı aynı skorla mağlup eden 'Filenin Sultanları', gruptaki son sınavını Belçika karşısında veriyor
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında cuma günü Belçika ile karşı karşıya gelecek.
Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvadaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 yenilen, ikinci maçında Hırvatistan'ı aynı skorla mağlup eden milliler, gruptaki son sınavını Belçika karşısında verecek. Maç, TSİ 18.30'da başlayacak. Euronews.com'da Görüntüle