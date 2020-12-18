A Haber frekans bilgileri! A Haber Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? A Haber canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki A Haber'nin frekans bilgileri nedir? A Haber polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? A Haber canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki A Haber frekansı kaçtır? A Haber frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

A HABER SD YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12053

Polarizasyon : H (YATAY)

Sembol Oranı : 27500

FEC : 5/6

DIGITURK: 32. kanal

D-SMART: 35. kanal

KABLO TV: 56. kanal

A HABER HD YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12053

Polarizasyon : H (YATAY)

Sembol Oranı : 27500

FEC : 5/6

DIGITURK: 332. kanal

KABLO TV: 8. kanal

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A Haber kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

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