A Haber frekans bilgileri! A Haber Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? A Haber canlı izleme linki!
Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki A Haber'nin frekans bilgileri nedir? A Haber polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? A Haber canlı izleme linki haberimizde.
Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki A Haber frekansı kaçtır? A Haber frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?
A HABER SD YAYIN FREKANS BİLGİLERİ
Uydu : TÜRKSAT 4A
Frekans : 12053
Polarizasyon : H (YATAY)
Sembol Oranı : 27500
FEC : 5/6
DIGITURK: 32. kanal
D-SMART: 35. kanal
KABLO TV: 56. kanal
A HABER HD YAYIN FREKANS BİLGİLERİ
Uydu : TÜRKSAT 4A
Frekans : 12053
Polarizasyon : H (YATAY)
Sembol Oranı : 27500
FEC : 5/6
DIGITURK: 332. kanal
KABLO TV: 8. kanal
A HABER CANLI İZLE
A Haber kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.