96 yaşında koronavirüsü yendi
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96 yaşında koronavirüsü yendi

17.12.2020 14:12 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:17
96 yaşında koronavirüsü yendi

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde 96 yaşındaki Hayri Albayrak, koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu.

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde 96 yaşındaki Hayri Albayrak, koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu. 

Mucur'da oturan Hayri Albayrak, 2 Aralık'ta halsizlik ve kas ağrısı şikayetiyle Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Albayrak'ın yapılan test sonucu pozitif çıktı. Albayrak, evinde karantina altınaya alınarak, ilaç tedavisi gördü. 14 gün süren karantinanın ardından Albayrak, sağlığına kavuştu.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman DULKADİR

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