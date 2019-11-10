93 yaşındaki Hasan Dede, Atatürk anıtında çalışma yapılmasını istedi: Uykularım kaçıyor

10.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:03

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81. yıldönümü nedeniyle Sivas'ta anma töreni düzenlendi. Anma törenine katılan 93 yaşındaki bir vatandaşın Vali'den isteği ise törene damga vurdu.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Albay Hakan Tutucu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Anma programı anıta çelenk sunulması ile başladı. Anıta çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler çalınarak saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanına yakın noktadan geçen araç sürücüleri de saygı duruşuna katıldı. Kent meydanında bulunan vatandaşların da saygı duruşuna eşlik ettiği görüldü. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayraklar, yarıya indirildi.

"UYKULARIM KAÇIYOR"

Sivas Valisi Salih Ayhan ise burada günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak şeref defterini imzaladı.

Kaynak: İHA