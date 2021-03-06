92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü (4)
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92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü (4)

06.03.2021 20:45 | Son Güncelleme: 06.03.2021 20:48
92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü (4)

TUTUKLANDIAydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Hanım Pınarlı'yı (92) yalnız yaşadığı evinde boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Aytu Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Hanım Pınarlı'yı (92) yalnız yaşadığı evinde boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Aytu Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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