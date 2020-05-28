90 yaşındaki kişi evinde çıkan yangında öldü Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 90 yaşındaki kişi, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 90 yaşındaki kişi, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bademli Mahallesi'nde Osman Akın'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 7 ekiple yangına müdahale edildi.

Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangından sonra yapılan incelemede, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 90 yaşındaki Osman Akın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA