90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı, son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı yapılmayacak
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90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı, son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı yapılmayacak

19.01.2021 16:56 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:42

Türkiye'de aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçildi. Bu kapsamda huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ile birlikte 81 ilde 90 yaş üzerindeki vatandaşların da aşılanmasına evlerinde başlandı. Bunun yanında son 6 ayda Kovid-19 geçirenler antikor oluşturduğu için aşı uygulanmayacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ile birlikte 90 yaş üzeri vatandaşların da aşılanacağını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ile birlikte 90 yaş üzeri vatandaşların da aşılanmasına başlandı.

Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Uygulama Ekibi, 95 yaşındaki Rabia Yurtseven'i evinde aşıladı. Daha sonra 91 yaşındaki Zeliha Tura ve 97 yaşındaki Mehmet Buyraz'a aşıları yine evlerinde uygulandı. Önce sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlara, daha sonra aşıları uygulandı. Uygulama sonrasında da en az yarım saat gözetim altında tutuldular. Yurtseven, Tura ve Buyraz, sağlık ekiplerinin evlerine gelerek aşı yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

SON 6 AYDA KORONAVİRÜS GEÇİRENLER AŞILANMAYACAK

90 yaş ve üzeri aşılama kapsamında Ankara'da 11 bin 942, Türkiye genelinde 198 bin kişi bulunuyor. Son 6 ayda Kovid-19 geçirenler antikor oluşturduğu için ise aşı uygulanmayacak. Ülke genelinde bu yaş grubuna evde yapılacak aşılama çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Aşılama, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun oluşturduğu takvim doğrultusunda devam edecek.

90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı, son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı yapılmayacak

AŞILAMADA 1 MİLYONA YAKLAŞILIYOR

Tüm hızıyla devam eden aşılama sürecinde 833 bini aşkın sağlık çalışanı aşı oldu. Yakında 1 milyona ulaşacak aşılama 28 günde iki doz halinde yapılıyor.

Aşı olanların sayıları https://covid19asi.saglik.gov.tr/ anlık güncelleniyor.

90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı, son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı yapılmayacak
Haber Yorumları (1)
HAKAN ARSLANOĞLU: Virüs Çin den, test Çin'' den, Aşı Çin'' den gel de çık işin içinden.
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