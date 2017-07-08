90'lı Yıllara Damga Vuran Cengiz İmren'in Son Halini Kimse Tanıyamadı
Ünlü şarkıcı Cengiz İmren, 90'lı yıllara damgasını vurmuştu. İmren'in son halini gören "Yıllara yenik düşmüş" yorumunda bulunmadan edemedi.
Uzun süredir piyasalarda görünmeyen Cengiz İmren, 3 numaraya vurdurduğu saçlarıyla görüntülendi. Ünlü şarkıcının yaşlanmış halini görenler "90'lı yıllardaki halinden eser yok" yorumunda bulundu.
DEMET AKALIN: NE YAPTIN OĞLUM KENDİNE
Cengiz İmren, önceki gün Demet Akalın'ın Bodrum konserini izledi. Üç numaraya vurdurduğu saçlarıyla dikkat çeken İmren'e, Akalın "Ne yaptın oğlum kendine" diye takıldı.
Cengiz İmren'in hatırladığımız hali:
İşte Cengiz İmren'in son hali: