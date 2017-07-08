90'lı Yıllara Damga Vuran Cengiz İmren'in Son Halini Kimse Tanıyamadı

Uzun süredir piyasalarda görünmeyen Cengiz İmren, 3 numaraya vurdurduğu saçlarıyla görüntülendi. Ünlü şarkıcının yaşlanmış halini görenler "90'lı yıllardaki halinden eser yok" yorumunda bulundu.

DEMET AKALIN: NE YAPTIN OĞLUM KENDİNE

Cengiz İmren, önceki gün Demet Akalın'ın Bodrum konserini izledi. Üç numaraya vurdurduğu saçlarıyla dikkat çeken İmren'e, Akalın "Ne yaptın oğlum kendine" diye takıldı.

Cengiz İmren'in hatırladığımız hali:



İşte Cengiz İmren'in son hali:

