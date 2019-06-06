90'larındaki Normandiya Çıkarması gazileri paraşütle atlayış yaptı

90'larındaki Normandiya Çıkarması gazileri paraşütle atlayış yaptı

90'larındaki Normandiya Çıkarması gazileri paraşütle atlayış yaptı

Normandiya Çıkarması gazileri çıkarmanın 75. yıl dönümünde Fransa'da paraşüt atlayışı yaptı. 90'lı yaşlarındaki gaziler D-Day anısına anlamlı günde Normandiya semalarında bir araya geldi.

95 yaşındaki Harry Read ve 94 yaşındaki John Hutton, 6 Haziran 1944'teki Müttefik operasyonunun bir parçası olarak gösterdikleri cesareti yıllar sonra yineledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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