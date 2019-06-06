90'larındaki Normandiya Çıkarması gazileri paraşütle atlayış yaptı

Normandiya Çıkarması gazileri çıkarmanın 75. yıl dönümünde Fransa'da paraşüt atlayışı yaptı. 90'lı yaşlarındaki gaziler D-Day anısına anlamlı günde Normandiya semalarında bir araya geldi.

95 yaşındaki Harry Read ve 94 yaşındaki John Hutton, 6 Haziran 1944'teki Müttefik operasyonunun bir parçası olarak gösterdikleri cesareti yıllar sonra yineledi. Euronews.com'da Görüntüle