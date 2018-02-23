90 Kiloya Ulaşan Deniz Seki, Bıçak Altına Yattı
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90 Kiloya Ulaşan Deniz Seki, Bıçak Altına Yattı

Mide küçültme operasyonu geçirmesi için 90 kiloya ulaşması gereken ünlü şarkıcı Deniz Seki, amacına ulaşınca bıçak altına yattı.

Deniz Seki geçirdiği zor günlerin ardından Haziran 2017'de cezaevinden çıkmıştı. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 1092 gün yaşayan Seki, bir hayli kilo almıştı.

DOKTORU, KİLO ALMASINI İSTEMİŞTİ

Cezaevinden çıktıktan sonra mide küçültme operasyonu geçirmeye karar veren ünlü şarkıcı doktorundan red yanıtı almıştı. Doktoru Seki'ye mide küçültme operasyonu için kilosunun uygun olmadığını biraz daha kilo alması gerektiğini söylemişti.

BIÇAK ALTINA YATTI

Kısa sürede 90 kiloya ulaşan Seki, bıçak altına yattı. Ünlü şarkıcının durumun iyi olduğu öğrenildi.

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