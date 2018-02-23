90 Kiloya Ulaşan Deniz Seki, Bıçak Altına Yattı
Mide küçültme operasyonu geçirmesi için 90 kiloya ulaşması gereken ünlü şarkıcı Deniz Seki, amacına ulaşınca bıçak altına yattı.
Deniz Seki geçirdiği zor günlerin ardından Haziran 2017'de cezaevinden çıkmıştı. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 1092 gün yaşayan Seki, bir hayli kilo almıştı.
DOKTORU, KİLO ALMASINI İSTEMİŞTİ
Cezaevinden çıktıktan sonra mide küçültme operasyonu geçirmeye karar veren ünlü şarkıcı doktorundan red yanıtı almıştı. Doktoru Seki'ye mide küçültme operasyonu için kilosunun uygun olmadığını biraz daha kilo alması gerektiğini söylemişti.
BIÇAK ALTINA YATTI
Kısa sürede 90 kiloya ulaşan Seki, bıçak altına yattı. Ünlü şarkıcının durumun iyi olduğu öğrenildi.
YORUMLAR (41)
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Gözlüklerde cicili bücülü bence Deniz bence spor yap koş dabanına kuvvet oturduğun yersen halin buCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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SENİ GÖRÜNCE AKLIMA ESRARDAN BAŞKA Bİ ŞEY GELMİYOR!!!Cevap Yaz 18 6 Yayından Kaldır
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UYUŞTURUCU BARONİÇESİNİ GÖRMEK ZORUNDA MIYIM GARDAŞ???Cevap Yaz 16 7 Yayından Kaldır
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SENI GIDI TOMBIŞCevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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TORBACI PİSLİKCevap Yaz 22 3 Yayından Kaldır