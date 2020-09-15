9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi Güney Afrika'da yaşayan 9 yaşındaki kız çocuğu günler önce kayboldu. Bir süre sonra kötü kokuların geldiği eve giden çevre sakinleri, kızın cansız bedenini buldular. Bunun üzerine ev sahibini linç ederek öldüren çevre sakinleri, çocuğun cinsel istismara uğradığını iddia ettiler.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan korkunç olay herkesin kanını dondurdu. 9 yaşındaki kız çocuğu ortada kaybolduktan bir süre sonra kötü kokuların geldiği evde dolabın içinde ölü bulundu. Çevre halkının ev sahibini linç ederek öldürdüğü olaya ilişkin polis açıklama yapmaktan kaçındı. Olayla ilgili kız çocuğunun cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Boipelo Sesele isimli kız aniden ortada kayboldu. En son arkadaşları ile oynarken üzerinde sarı elbise bulunan bir adamın yanına yaklaşıp kendisini şekerci dükkanına götüreceğini söylediği iddia edildi. Boipelo isimli kız, 12 gün süren çalışmalara rağmen bulunamadı.

KÖTÜ KOKULARDAN ŞÜPHELENİLDİ

9 yaşındaki kızın evinin yakınında oynayan çocukların bir evden kötü kokuların geldiğini söylemesi üzerine komşular kokuyu takip etti. Koku gelen eve giren komşular dolabı açınca talihsiz Boipelo'nun cansız bedeni ile karşılaştılar.

EV SAHİBİNİ BEKLEDİLER

Boipelo'nun komşuları cansız bedenin bulunduğu evin sahibini beklemeye koyuldular. Daha sonra ev sahibi geldiğinde komşular adama saldırdılar. Kızgın komşular, müdahale etmek isteyen polise de saldırdı.

EV SAHİBİ LİNÇ EDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Evinden çıkarılıp komşular tarafından linç edilen adam, polis tarafından güçlükle kalabalığın elinden kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini açıkladı.

KÜÇÜK KIZ DOLABA GİZLENMİŞ

Küçük kızın cansız bedenini bulan komşulardan biri, eve girdiklerinde dolabın kapısının kapalı olduğunuı ama kızın bir elinin dışarı sarktığını gördüklerini söyledi. Polis, olayla ilgili henüz biraçıklama yapmadı.