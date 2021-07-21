9 makamlı rektörün canlandırıldığı skece Onur Buldu damgası
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9 makamlı rektörün canlandırıldığı skece Onur Buldu damgası

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Show TV'nin keyifle izlenen programı Güldür Güldür, dikkat çeken konular ele almaya devam ediyor. Güldür Güldür'de 9 makamlı rektörün canlandırıldığı skeçte Onur Buldu 'Ben bunu oynamıştım' demesi, salonu kahkahaya boğdu.

Show TV'nin reyting rekortmeni programı Güldür Güldür, çeşitli konuları gündemine almayı sürdürüyor. Güldür Güldür'ün skeçleri arasında, 9 farklı makamı olması nedeniyle gündem olan rektör de vardı.

DİLEK/ ÖNERİ/ ŞİKAYET SORUMLUSU

Ardahan ÜniversitesiRektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'in rektörlük dışında üniversitede 9 farklı mevkide görev yaptığı anlaşıldı. Rektör Biber'in, bu görevleri arasında "Dilek/ Öneri/ Şikayet Sorumlusu" da olması dikkat çekti.

"BEN BU BEYEFENDİYİ OYNAMIŞTIM"

Güldür Güldür'ün sevilen oyuncularından Onur Buldu da bu olaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Onur Buldu Rektör Biber'in görevlerini paylaşarak, "Ben bu beyefendiyi oynamıştım..." diye yazması sosyal medyada büyük beğeni aldı. Onur Buldu'nun paylaşımı sonrasında Güldür Güldür'deki o skeç yeniden gündem oldu.

9 makamlı rektörün canlandırıldığı skece Onur Buldu damgası
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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