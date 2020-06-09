9 kurşunla öldürüldü 9 kurşunla öldürüldü Adıyaman'da, bir çocuk babası vücuduna isabet eden 9 kurşunla hayatını kaybetti.

9 kurşunla öldürüldü

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir çocuk babası vücuduna isabet eden 9 kurşunla hayatını kaybetti.

Olay Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Köseli köyünde meydana geldi. Silah seslerini köylüler Kemal Korkmaz'ın (53), evine girdiklerinde şahsı kanlar içerisinde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kemal Korkmaz ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kemal Korkmaz yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi hastane morguna alınırken karın bölgesine 6, kalçasına 2, eline ise 1 adet mermi olmak üzere 9 merminin isabet ettiği öğrenildi. Olay sonrası jandarma konuyla ilgili soruşturma başlatırken olayın cinayet olup olmadığı araştırılıyor. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA