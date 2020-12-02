9 Kere Leyla Netflix fragmanı izle! 9 Kere Leyla Netflix'e ne zaman gelecek?

Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken 9 Kere Leyla, sinema salonlarının kapalı olması nedeniyle Netflix tarafından satın alındı. Dünyanın en çok izlenen çevrim içi platformu olan Netflix sonrası filme ilgi de arttı. Peki, 9 Kere Leyla Netflix'e ne zaman gelecek? 9 Kere Leyla konusu nedir? 9 Kere Leyla oyuncuları kimler?

Oyuncu kadrosuyla sinemaseverleriekrana bağlayan 9 Kere Leyla filmi, Netflix'e geliyor. 9 Kere Leyla filmini izleyecek olanların merak ettiği 9 Kere Leyla konusu nedir, 9 Kere Leyla oyuncuları kimler ve 9 Kere Leyla özeti gibi konuları inceliyoruz.

Haluk Bilginer ve Demet Akbağ'ı yıllar sonra buluşturan komedi filmi 9 Kere Leyla'dan ilk teaser Şubat ayında paylaşıldı.

Yönetmen Ezel Akay'ın uzun bir aradan sonra kamera arkasına geçtiği son filmi 9 Kere Leyla'nın ilk tanıtım videosunda Haluk Bilginer oyunculuğu kadar sesinin de harika olduğunu ispat ediyor. Görünen o ki Bilginer'in seslendirdiği ve bestesi Ender Akay'a, sözleri ise Ezel Akay ile Uğur Saatçi'ye ait olan eğlenceli teaser şarkısı önümüzdeki günlerde dillere pelesenk olacak.

9 KERE LEYLA FİLMİ KONUSU NEDİR?

9 Kere Leyla, zengin iş adamı Adem'in genç sevgilisi Nergis uğruna evliliğini bitirmeye çalışmasının eğlenceli hikâyesini anlatıyor. Adem boşanmayı reddeden aşırı domestik karısı Leyla'yı dokuz kere öldürmeyi deniyor ama beceremiyor! Beklenmedik komik sürprizlerle dolu bu yolculukta Adem, istemeden de olsa sadece iyi bir şeye sebep oluyor: Kadınların egemenlik kurduğu yeni bir dünya kurulmasına…

9 KERE LEYLA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Başrolleri Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu karakteriyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Haluk Bilginer ve son olarak Nuri Bilge Ceylan'ın ödüllü filmi Kış Uykusu'nda birlikte rol aldığı Demet Akbağ'ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda ise Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy gibi isimler de yer alıyor.

Yönetmen: Ezel Akay

Oyuncular: Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2020

Vizyon Tarihi: Belirsiz

Senaryo: Ezel Akay, Adnan Yıldırım