9 Kere Leyla konusu nedir? 9 Kere Leyla vizyon tarihi ne zaman? 9 Kere Leyla Netflix'e ne zaman gelecek?

Ezel Akay'ın son filmi olan 9 Kere Leyla büyük merakla beklenirken koronavirüsten etkilenen filmler arasında yerini aldı. Peki, 9 Kere Leyla ne zaman çıkacak? 9 Kere Leyla Netflix'e ne zaman gelecek? 9 Kere Leyla oyuncuları kim? 9 Kere Leyla yönetmeni kim?

Haluk Bilginer ve Demet Akbağ'ı yıllar sonra buluşturan komedi filmi 9 Kere Leyla'dan ilk teaserı paylaşıldığından beri çok merak edilen filmler arasında yerini aldı. Zengin oyuncu kadrosu ve eğlenceli kadrosuyla gündeme gelen filmin konusu nedir? 9 Kere Leyla'nın oyuncuları kimler?

9 Kere Leyla'nın, mart ayında izleyiciyle buluşması bekleniyordu ancak koronavirüs sebebiyle vizyona giremedi.

9 KERE LEYLA YÖNETMENİ KİMDİR?

Yönetmen Ezel Akay'ın uzun bir aradan sonra kamera arkasına geçtiği son filmi 9 Kere Leyla'nın ilk tanıtım videosunda Haluk Bilginer oyunculuğu kadar sesinin de harika olduğunu ispat ediyor. Görünen o ki Bilginer'in seslendirdiği ve bestesi Ender Akay'a, sözleri ise Ezel Akay ile Uğur Saatçi'ye ait olan eğlenceli teaser şarkısı önümüzdeki günlerde dillere pelesenk olacak.

9 KERE LEYLA KONUSU

9 Kere Leyla, zengin iş adamı Adem'in genç sevgilisi Nergis uğruna evliliğini bitirmeye çalışmasının eğlenceli hikâyesini anlatıyor. Adem boşanmayı reddeden aşırı domestik karısı Leyla'yı dokuz kere öldürmeyi deniyor ama beceremiyor! Beklenmedik komik sürprizlerle dolu bu yolculukta Adem, istemeden de olsa sadece iyi bir şeye sebep oluyor: Kadınların yeni bir dünya kurmasına...

9 KERE LEYLA OYUNCULARI

Başrolleri Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu karakteriyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Haluk Bilginer ve son olarak Nuri Bilge Ceylan'ın ödüllü filmi Kış Uykusu'nda birlikte rol aldığı Demet Akbağ'ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda ise Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy gibi isimler de yer alıyor.

9 KERE LEYLA NETFLIX'E NE ZAMAN GELECEK?

Yayın hakları Netflix tarafından satın alınan 9 Kere Leyla, 4 Aralık'ta yayında olacak.