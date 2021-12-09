9 Aralık Masterchef yemekleri! Masterchef şişberek çorbası tarifi! Şişberek çorbası nasıl yapılır? Şişberek çorbası tarifi nedir?

9 Aralık Masterchef menülerinden olan Kilis yöresine ait Şişberek çobası tarifi, Masterchef izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Bu tarifi evinizde denemek isterseniz şişberek çorbası tarifi, malzemeleri ve püf noktası haberimizde.

ŞİŞBEREK TARİFİ MALZEMELERİ

½ kilogram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

3 su bardağı un

1 su bardağı su

1 adet yumurta

Yoğurt sosu için:

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı un

1 kase yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yağı için:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nane

ŞİŞBEREK ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak mantısını hazırlayalım. Klasik mantı şeklinde yapalım.

Daha sonra nohut, kuşbaşı et ya da kemikli et yaklaşık 5 su bardağı su ile düdüklüde haşlanır. (Normalde sade de yapılır ama biz daha lezzetli ve şifalı olması için muhakkak bu şekilde yaparız)

Haşlanan etli suyumuza hazırladığımız mantı hamurları atılıp bir iki taşım kaynatılır.

Diğer yandan ayrı bir kapta 1 yumurta, 1 tatlı kaşığı un, yoğurt ve zeytinyağı mikserle iyice çırpılır ve kaynayan yemeye sürekli karıştırılarak eklenir.

Daha sonra ezdiğimiz sarımsak ilave edilir. Son olarak 4 yemek kaşığı zeytinyağında 1 tatlı kaşığı nane yakılarak yemeğimize eklenir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.

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