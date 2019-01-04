86 Yaşında Tartıyla Hayatta Kalma Mücadelesi

Samsun'da yaşayan 86 yaşındaki Hasan Özcan, seyyar tartıcılık yaparak ailesini geçindirmeye çalışıyor.

Samsun'da yaşayan Hasan Özcan, hayatı boyunca simsarlık yaptığı ve sigortalı bir işe giremediği için emekli olamadı. Çeşitli büyük şehirlerde aynı işi yapan ve 1974 senesinde Samsun'a gelerek eski otogarda simsarlık yapmaya başlayan Özcan, 2006 yılında bu otogarın yıkılmasıyla birlikte işinden de oldu. 12 yıldır Samsun'da baskülüyle seyyar tartıcılık yaparak günde kazandığı ortalama 15 lira ile geçim mücadelesi veren Özcan'ın sol kolu aşırı soğuklarda çok kaldığından dolayı felç oldu. Şeker hastası olan eşinin işlerini de üstlenen Özcan, soğuk kış günlerinde bile tartısıyla para kazanmaya çalışıyor.

Sağlık problemlerine rağmen çalışmak zorunda olduğunu ifade eden 86 yaşındaki Özcan, "Çok uzun yıllar otogarlarda simsarlık yaptım. O zamanın şartlarında da hiç sigorta primi yatırma fırsatım olmadı. Eski garaj yıkılınca işsiz kaldığım için baskülle insanları tartmaya başladım. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda yıllardır tartıcılık yapıyorum. Burada otobüs servisleri varken bir şeyler kazanabiliyordum. Servisler kalkınca artık tek tük insan uğruyor. Bir kişiyi 50 kuruştan tartıyorum. Günde de ortalama 10-15 lira para kazanıyorum. Eşim şu anda hastanede tedavi görüyor. Sobalı bir evdeydik. Bir hayırsever bize yardım edip doğalgazlı bir eve çıkmamıza vesile oldu. Doğalgaz paramızı da o ödüyor. Ben de diğer eksikleri gidermek için soğukta çalışmak zorundayım. Sağlığım elverdiği sürece çalışmaya devam edeceğim" dedi.

86 yaşındaki Özcan, 12 yıldır Samsun Cumhuriyet Meydanı çevresinde baskülüyle birlikte insanları tartmak için bekliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA