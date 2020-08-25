85 Yazı Filmi
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Normandiya sahilinde alabora meydana geldiğinde 16 yaşındaki Alexis ölümle burun buruna gelir. 18 yaşındaki David ise kahramanca davranarak Alexis’in hayatını kurtarır. Alexis, hayatının kurtulması ile birlikte bu tatsız durum vesilesiyle hayallerindeki arkadaş ile tanışmış olur. Ancak Alexis için bu rüya bir yazdan daha uzun sürebilecek midir?
Yönetmen: François Ozon
Senaryo: François Ozon, Aidan Chambers
Oyuncular: Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud, Isabelle Nanty, Laurent Fernandez, Aurore Broutin, Bruno Lochet, Yoann Zimmer, Antoine Simoni, Patrick Zimmermann, Samuel Brafman-Moutier
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Été 85
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Fransa, Belçika
Orijinal Dili: Fransızca, İngilizce
Filmin Süresi: 100 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 06.11.2020
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Kaynak: InterSinema.com