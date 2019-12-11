85. İstanbul Ermeni Patrikliğine Episkopos Sahak Maşalyan seçildi (2)
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85. İstanbul Ermeni Patrikliğine Episkopos Sahak Maşalyan seçildi (2)

85. İstanbul Ermeni Patrikliğine Episkopos Sahak Maşalyan seçildi.

11.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:59
85. İstanbul Ermeni Patrikliğine Episkopos Sahak Maşalyan seçildi (2)

85. Ermeni Patrikliğine Episkopos Sahak Maşalyan seçildi.

İstanbul Ermeni Patrikliği için Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos 'ın yarıştığı seçim, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde yapıldı.

17 ruhani delege ve seçim sonucunda belirlenen 102 delegenin katılımıyla yapılan seçimde, Sahak Maşalyan 102, Aram Ateşyan 16 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı.

85. İstanbul Ermeni Patriği seçiminin sonuçlanmasıyla saat 17.00'de karşılama duası (Hraşapar) düzenlenecek.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 85. İstanbul Ermeni Patrikliğine Episkopos Sahak Maşalyan seçildi (2)
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