​Yeni Gelin'in Afet'i Ece İrtem Çeşme'de Stres Atıyor

Yeni Gelin'de Afet karakterini canlandıran Ece İrtem, "İzmir de ailemin yanına geldim, Diziden rol arkadaşım Feride Hilal Akın ile birlikte tatil yapıyoruz. Çeşme, Kuşadası çok güzel, altını üstüne getiriyoruz." dedi.

Ağustos'ta dizi çekimlerinin yeniden başlayacağını söyleyen Ece İrtem, "Adana sıcağına gideceğiz, en son bıraktığımızda 40 dereceydi, Ağustos'ta efsane olur artık, 50 dereceyi bulur" dedi.

'Afet karakterinde sizi çeken ne oldu?' sorusuna Ece İrtem; "Afet, Arap kökenli bir gelin. Oryantal dans eden, şarkı söyleyen, eşinin askerde olduğunu bildiğim bir karakter. Ersoy (Güler) hocam ile birlikte çalışıyoruz. Ben konservatuar mezunuyum. Opera şan eğitimi aldım. Afet'in dans edip şarkı söyleyecek olması beni çekti. Küçükken okula giderken 'ne olacaksın' diye sorduklarında 'dansöz olacağım' derdim. Beni çeken bunlar oldu. Oldukça eğlenceli bir karakter. Yeni sezonda şarkı da söyleyeceğim." dedi.

Daha önce Kertenkele, Paramparça, Şeref Meselesi, Kaçak Gelinler, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam ve O Hayat Benim adlı dizilerde oynayan Ece İrtem, Yeni Gelin dizisinde ki Afet rolünü çok sevdiğini belirterek sette çok eğlendiklerini söyledi.

Yapımcılığını Süreç Film'in yaptığı, başrolleri Tolga Mendi, Jessica May, Dağhan Külegeç, Zeynep Kankonde, Mustafa Avkıran ve Ece İrtem'in paylaştığı 'Yeni Gelin' yeni yayın döneminde Show Tv ekranlarında seyirci ile buluşmaya devam edecek.

