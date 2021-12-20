81 yaşındaki koca, 77 yaşındaki eşini öldürdü (2)

BURSA (DHA) - 'HAMİLE OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Bursa'da eşi Gülser Uyar'ı (77) uyuduğu sırada tüfekle vurarak öldüren Ali Kemal Uyar (81), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali Kemal Uyar, savcılık sorgusunda, "Eşim beni aldatıyordu. Hamile olduğu için öldürdüm" dedi. Cumhuriyete savcısı ifadesinin ardından Ali Kemal Uyar'ı akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.