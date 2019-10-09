80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu sessizliğini bozdu: Bizimkisi ilk görüşte aşk!

09.10.2019 16:45

Yıllar önce yer aldığı Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk yaşta kendisinden yaşça büyük bir adamla evlendirilen çocuk rolünü oynayan Meltem Miraloğlu, 10 gün önce kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlendi.Oyuncunun evliliği magazin gündemine bomba gibi düşerken, gelişmenin ardından oyuncuya tepkiler yağdı.

"BİZİMKİSİ İLK GÖRÜŞTE"

32 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, sessizliğini '2. Sayfa' programına bozdu. Meltem Miraloğlu evliliği hakkında, "Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var. Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umurumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk" dedi.

"EVLİLİK TEKLİFİ ÇOK ROMANTİKTİ"

Aldığı evlilik teklifinin çok romantik olduğunu söyleyen Miraloğlu, "Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın 'evet' der. Ama bu teklifin nasıl gerçekleştiği bize kalsın." diye konuştu.

"BEN MUTLUYUM"

Olayın duyulmasının ardından ailesinin büyük tepki gösterdiği iddia edilirken; Meltem Miraloğlu, "Ben mutluyum, benim tercihim. Özel hayatımla ilgili kamuoyundan bu konuda saygı bekliyorum." ifadelerini kullandı.