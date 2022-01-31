8 yıl 36 ay hapis cezası bulunan firari, JASAT'tan kaçamadı

SENİRKENT, ISPARTA (İHA) - Hakkında 8 yıl 36 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Olay Isparta'ya bağlı Senirkent ilçesi Gençali köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 36 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.M isimli şahıs Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından yapılan ortak operasyonla saklandığı ikametinde 1 adet suboxune hap ve 3,16 gram eroin maddesi ile birlikte yakayı ele verdi. Uyuşturucu maddelere jandarma tarafından el konulurken H.H.M isimli şahıs tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa