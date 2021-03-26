8 yaşındaki Mehlika, tablet almak için biriktirdiği parasını yetim çocuklara bağışladı
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8 yaşındaki Mehlika, tablet almak için biriktirdiği parasını yetim çocuklara bağışladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
8 yaşındaki Mehlika, tablet almak için biriktirdiği parasını yetim çocuklara bağışladı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşaya 8 yaşındaki Mehlika Mermer, tablet almak için biriktirdiği Bin 10 TL 75 kuruşu yetim çocuklar için yürütülen projeye bağışladı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşaya 8 yaşındaki Mehlika Mermer, tablet almak için biriktirdiği Bin 10 TL 75 kuruşu yetim çocuklar için yürütülen projeye bağışladı.

Sivas Valiliği himayesinde yürütülen "700 fikir 700 proje" Altınyayla Kaymakamlığının uygulamaya koyduğu "Bir Dilek Tut" projesi gönüllü bağışlarla yürütülüyor. Proje, Altınyayla genelinde okullarda okuyan 35 yetim çocuğu kapsıyor. Çocukların odalarındaki ihtiyaçları yerine tespit edilerek, Ramazan Bayramı öncesi giderilip çocuklara teslim edilecek. Altınyayla ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi Mehlika Mermer, tablet almak için biriktirdiği kumbarasındaki Bin 10 TL 75 kuruşu yetim çocuklar için bağışladı. Kumbarasıyla kaymakamlığa gelen Mermer, Bin 10 TL'yi elleriyle Altınyayla Kaymakamı Ahmet Tayyip Kahraman'a teslim etti.

Kaymakam Kahraman, duyarlı davranışlarından ötürü Mermer ailesine teşekkürlerini dile getirdi.

Mehlika Mermer, tablet almak için biriktirdiği parayı yetim çocuklara bağışladığını belirterek "2.sınıf öğrencisiyim, annem ve babam yetim çocukların hakkında konuşurken benim aklıma onlara yardım etmek geldi. Ramazan bayramından beri biriktirdiğim, kumbaramdaki paramı onlar için bağışladım. Aslında bu parayla tablet almayı düşünüyordum ama yetim çocukların faydalanmasını istedim. Bu yardımda bulunma fırsatını bana verenlere teşekkür ederim" dedi. - SİVAS

8 yaşındaki Mehlika, tablet almak için biriktirdiği parasını yetim çocuklara bağışladı
8 yaşındaki Mehlika, tablet almak için biriktirdiği parasını yetim çocuklara bağışladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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