8 yaşındaki kız tabancayla oynarken kendini vurdu
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8 yaşındaki kız tabancayla oynarken kendini vurdu

İhlas Haber Ajansı / ELİF AYŞENUR BAY - Haberler | 3. Sayfa

8 yaşındaki kız tabancayla oynarken kendi kendini vurdu Adana'da evde kimse yokken tabancayla oynayan 8 yaşındaki kızın kendi kendini vurduğu öne sürüldü Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hayati tehlikesi devam ederken, annesi sinir krizleri geçirdi Adana'da evde kimse yokken tabancayla oynayan...

8 yaşındaki kız tabancayla oynarken kendi kendini vurdu

Adana'da evde kimse yokken tabancayla oynayan 8 yaşındaki kızın kendi kendini vurduğu öne sürüldü

Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hayati tehlikesi devam ederken, annesi sinir krizleri geçirdi

ADANA - Adana'da evde kimse yokken tabancayla oynayan 8 yaşındaki kızın kendi kendini vurduğu öne sürüldü. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hayati tehlikesi devam ederken, annesi sinir krizleri geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesinde iki katlı bir evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre Medine Güçlü evde kimse yokken tabanca ile oynamaya başladı. Kız çocuğu bir süre sonra tetiğe dokununca kafasından yaralandı. Tabanca sesi duyan anne Gül Güçlü hemen eve çıktı. Kızını kanlar içinde gören annenin feryadı üzerine yakınları da yukarı çıkarak yaralı çocuğu Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü. Burada kız çocuğuna ilk müdahale yapıldıktan sonra Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Kız çocuğunun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Polis olaydan sonra kaçırılan tabancayı buldu. Polis olayın gerçekten kaza olup olmadığını belirleyebilmek için çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Kız çocuğunun annesi ise hastane önünde sinir krizleri geçirip gözyaşlarına boğuldu.

8 yaşındaki kız tabancayla oynarken kendini vurdu
8 yaşındaki kız tabancayla oynarken kendini vurdu
8 yaşındaki kız tabancayla oynarken kendini vurdu
8 yaşındaki kız tabancayla oynarken kendini vurdu
8 yaşındaki kız tabancayla oynarken kendini vurdu
8 yaşındaki kız tabancayla oynarken kendini vurdu
8 yaşındaki kız tabancayla oynarken kendini vurdu
8 yaşındaki kız tabancayla oynarken kendini vurdu
8 yaşındaki kız tabancayla oynarken kendini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELİF AYŞENUR BAY

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