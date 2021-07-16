8 yaşındaki Ali'nin helikopterle uçma hayali gerçek oldu
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8 yaşındaki Ali'nin helikopterle uçma hayali gerçek oldu

8 yaşındaki Ali'nin helikopterle uçma hayali gerçek oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manisa'da kalbinde kitle bulunan ve Ağustos ayı içerisinde ameliyatı gerçekleştirilecek olan 8 yaşındaki Ali Güler'in helikopterle uçma hayali, ağabeyinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı başvuru sonrası Manisa Valiliğince gerçekleştirildi.

Manisa'da kalbinde kitle bulunan ve Ağustos ayı içerisinde ameliyatı gerçekleştirilecek olan 8 yaşındaki Ali Güler'in helikopterle uçma hayali, ağabeyinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı başvuru sonrası Manisa Valiliğince gerçekleştirildi.

1,5 yıl önce kalbinde kitle bulunduğu tespit edilen ve Ağustos ayında büyük bir operasyon geçirecek olan 8 yaşındaki Ali Güler'in ailesi, onun en büyük hayali olan helikopterle uçma isteğini gerçekleştirmek için CİMER'den yardım istedi. 16 yaşındaki abisi, kardeşinin uçma hayalini gerçekleştirmek için CİMER'e talep oluşturdu. Manisa Valiliğine yönlendiren talep sonrasında Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, doktorlarından sağlık yönünden sakınca olmadığına dair rapor alınan Ali Güler'in bu isteğinin gerçekleştirilmesi yönünde talimat verdi. Ali Güler ve annesi Hatice Güler, 16 Temmuz 2021 günü Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan havadan denetim faaliyetinde askeri personelle birlikte helikoptere bindirilerek, en büyük isteği helikopterle uçmak olan Ali'nin hayali gerçekleştirildi.

Uçuş sonrasında Manisa İl Jandarma Komutanlığında bir süre misafir edilen Ali Güler ve ailesi, hayalinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, Cumhurbaşkanlığına, Manisa Valiliğine ve İl Jandarma Komutanlığına teşekkür etti. - MANİSA

8 yaşındaki Ali'nin helikopterle uçma hayali gerçek oldu
8 yaşındaki Ali'nin helikopterle uçma hayali gerçek oldu
8 yaşındaki Ali'nin helikopterle uçma hayali gerçek oldu
8 yaşındaki Ali'nin helikopterle uçma hayali gerçek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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