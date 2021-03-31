Bastığı yer çürük çıkınca ördüğü duvarla birlikte 8 metre yükseklikten düştü
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Bastığı yer çürük çıkınca ördüğü duvarla birlikte 8 metre yükseklikten düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da 3 katlı binanın çatı katında duvar ören işçinin bastığı yer çürük çıktı. Talihsiz işçi ördüğü duvarla birlikte yaklaşık 8 metre aşağıya düştü. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Emirdağ ilçesi İncili mahallesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın çatı katı duvarını onaran Veli Erol isimli işçi duvar ördüğü esnada zeminde bastığı yer çöktü. Erol, büyük bir gürültü ile çöken zeminle birlikte aşağı düşerken ördüğü duvar ise üzerine yıkıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Tuğlaların altında kalan Erol ağır yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Erol hastaneye kaldırıldı. Talihsiz işçinin sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, Erol'un 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekiler tarafından adeta enkaz altından çıkarır gibi tuğlaların altından çıkarılması ise olayın hemen ardından vatandaşların çektiği görüntülere yansıdı.

Bastığı yer çürük çıkınca ördüğü duvarla birlikte 8 metre yükseklikten düştü
Bastığı yer çürük çıkınca ördüğü duvarla birlikte 8 metre yükseklikten düştü
Bastığı yer çürük çıkınca ördüğü duvarla birlikte 8 metre yükseklikten düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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