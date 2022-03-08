8 Mart TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 8 Mart Salı ATV, Kanal D, Star, Show, TRT 1'de neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 8 Mart yayın akışı Bugün hangi diziler var? 8 Mart Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 8 Mart Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Mart Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

8 MART SALI TV YAYIN AKIŞI

8 Mart bugünkü Televizyon yayın akışına, televizyonda hangi diziler olacak tüm bilgilere aşağıdan bakabilirsiniz.

SHOW TV YAYIN AKIŞI (8 MART 2022 SALI)

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 10:00

Gelin Evi 12:00

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15:00

Show Ana Haber 18:45

Baba 20:00

ATV YAYIN AKIŞI (8 MART 2022 SALI)

Esra Erol'da 16:00

ATV Ana Haber 19:00

Destan 20:00

Dizi 23:30

KANAL D YAYIN AKIŞI (8 MART 2022 SALI)

Arka Sokaklar 16:00

Kanal D Ana Haber 19:00

Üç Kız Kardeş 20:00

Camdaki Kız 23:30

FOX TV YAYIN AKIŞI (8 MART 2022 SALI)

Fulya ile Umudun Olsun 16:00

Evlilik Hakkında Her Şey 18:00

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00

Evlilik Hakkında Her Şey 20:00

STAR TV YAYIN AKIŞI (8 MART 2022 SALI)

Söz 16:00

Star Haber 18:30

Eyvah Eyvah 2 20:00

Eyvah Eyvah 2 22:30

TV8 YAYIN AKIŞI (8 MART 2022 SALI)

Survivor Panorama 13:00

Canım Annem 14:45

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00

Survivor All Star 2022 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI (8 MART 2022 SALI)

Beni Böyle Sev 13:15

Seksenler 16:30

Ana Haber 19:00

İddiaların Aksine 19:55

Masumlar Apartmanı 20:00

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