Bu utanç hepimizin! 2020'de 300, iki ayda 58 kadın katledildi
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Bu utanç hepimizin! 2020'de 300, iki ayda 58 kadın katledildi

08.03.2021 09:30 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:19

Kadına şiddetin durmadığı Türkiye'de 2020 yılında 300, iki ayda ise 58 kadının katledildiğini belirten Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, iktidara 9 maddelik çağrıda bulundu.

2021 yılının başından beri Türkiye'de 58 kadın, kadın cinayetine kurban gitti. Ülkede 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kadına şiddetin gölgesinde kutlanıyor.

GEÇEN YIL 300 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ

Geçen yıl 300 kadın cinayeti işlenirken, 171 kadının ölümü ise şüpheli bulundu. Ocak ayında 23, şubatta ise 35 kadın katledildi.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, iktidara 9 maddelik çağrıda bulundu.

İşte Güllü'nün 9 maddelik çağrısı:

  1. Şiddeti siyaset üstü tutarak partiler bir masada buluşsun.
  2. İstanbul Sözleşmesi kaldırılmasın.
  3. Israrlı takip için TCK'da tanımlı suç oluşturulsun.
  4. Kadınların tahsil edilemeyen nafakaları konusuna çözüm getirilsin.
  5. Her ay şiddet ve kadın cinayeti sayısı açıklansın.
  6. Erken yaş evliliği konusunda af tartışmaları kapatılsın.
  7. Belediye ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sığınaklar açmaya başlasın.
  8. Siyasi partiler yasası değişsin, karar mekanizmalarının yolu kadınlara açılsın.
  9. Kadınsız anayasa yapma fikri gündeme bile gelmesin.

16 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

1976 yılında kurulmuş olan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Canan Güllü başkanlığında 16 ülke ve 7 bölgede üye derneklerin şubeleri ve Federasyon temsilcileri kanalıyla çalışmalarını gönüllü arkadaşları ile yürütmektedir.

CANAN GÜLLÜ KİMDİR?

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, 28 yıldır sivil toplum örgütlerinde görev alıyor. Kadınların yerelde, karar mekanizmalarında yer alması için KKTC, Azerbaycan, Kanada, İspanya ve ülkemizde seminerler düzenlenmesine ve 'toplumsal cinsiyet eşitliği' konularında algı değişimi için "Değişim Yarat" adlı kampanyanın yürütülmesine katkı sağladı. Yaptığı çalışmalarla ve kadın hakları alanında verdiği mücadelelerle birçok ödüle layık görülmüş olan Güllü'nün ödüllerinden en önemli olarak gördüğü ise 'Atatürk Üstün Kadın Hizmet Ödülü' olmuştur.

Bu utanç hepimizin! 2020'de 300, iki ayda 58 kadın katledildi
Bu utanç hepimizin! 2020'de 300, iki ayda 58 kadın katledildi
Haber Yorumları (2)
KIZ BABASI: Ağır cezalar olmazsa bu düzelmez. Hapse atılan bir daha çıkarılmamalı.
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DEMET: peki kaç erkek katledildi bu sürede durun ben söyleyeyim bu sayının 5 katı, bunların derdi kadına şiddeti önlemek falan değil bunlar şiddet sarmalının istanbul sözleşmesi ve 6284le arttırıp bu şiddet sarmalından nemalanarak ab fonları peşinden koşanlar, kadına şiddet bitse abden fon alamaz bu dernekler samimi değil
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