8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü
Rusya'nın Irkutsk şehri yakınlarında içerisinde 8 kişinin bulunduğu askeri turboprop AN-12 nakliye uçağın radarda kayboldu. Bölgeye kurtarma ekipleri gönderilirken en az iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Rusya Acil Servisler Bakanlığı yaptığı açıklamada, sekiz kişiyi taşıyan bir Rus Antonov An-12 kargo uçağının Moskova'nın yaklaşık 4 bin 200 km doğusundaki Irkutsk kenti yakınlarına inerken radardan kaybolduğunu söyledi.
EKİPLER BÖLGEDE
Bakanlık, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin şehrin yaklaşık 7 km dışında olay yerine gönderildiğini söyledi.
EN AZ İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bölge yönetimine yakın bir kaynak, kurtarma ekiplerinin yangını söndürdüğünü ve en az iki kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
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