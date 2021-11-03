8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü

Haberler.com - Haberler | Dünya
8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü

Rusya'nın Irkutsk şehri yakınlarında içerisinde 8 kişinin bulunduğu askeri turboprop AN-12 nakliye uçağın radarda kayboldu. Bölgeye kurtarma ekipleri gönderilirken en az iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Rusya Acil Servisler Bakanlığı yaptığı açıklamada, sekiz kişiyi taşıyan bir Rus Antonov An-12 kargo uçağının Moskova'nın yaklaşık 4 bin 200 km doğusundaki Irkutsk kenti yakınlarına inerken radardan kaybolduğunu söyledi.

EKİPLER BÖLGEDE

Bakanlık, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin şehrin yaklaşık 7 km dışında olay yerine gönderildiğini söyledi.

EN AZ İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölge yönetimine yakın bir kaynak, kurtarma ekiplerinin yangını söndürdüğünü ve en az iki kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de Rusya adına çalışan 6 casus yakalandı! Hedeflerindeki isim, Çeçen muhalif lidermiş

Türkiye'de Rusya adına çalışan 6 casus yakalandı! Hedeflerindeki isim, Çeçen muhalif lidermiş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title