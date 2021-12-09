9 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 9 Aralık Masterchef eleme potasına kim gitti?

9 Aralık Masterchef 2021'de bu akşam yarışmacılar takım oyununu Kilis'te yaptılar. Şefler, yarışmacılardan yöresel yemekler olan şişberek, öcce, kübbülmüşviyye, ekşili kebap ve cennet çamuru yapmalarını istediler.Yarışmacılar en lezzetli yemeği çıkarmak için yarıştılar. Lezzetseverler, Masterchef takım oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? Eleme potasına kim gitti? soruları merak ediliyor. Masterchef'te bu akşam neler yaşandı? detaylar haberimizde.

9 ARALIK MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

9 Aralık MasterChef'te yarışmacılar takım oyununu Kilis'te yaptılar. Şefler, yarışmacılardan yöresel yemekler olan şişberek, öcce, kübbülmüşviyye, ekşili kebap ve cennet çamuru yapmalarını istediler. Yapılan yemekleri tadan jüriler, mavi takımın yemeklerini daha çok beğendiler. Böylece dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı.

9 ARALIK MASTERCHEF TAKIM OYUNU MENÜSÜ VEKAZANAN TAKIMLAR

Şişberek - Mavi Takım

Öcce - Mavi Takım

Kübbülmüşviyye - Kırmızı Takım

Ekşili kebap - Mavi Takım

Cennet çamuru -Mavi Takım

9 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

9 Aralık Masterchef bireysel dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takımdan Burcu, Dilara ve Mert yarışıyor. İçlerinden 1 kişi bireysel dokunulmazlığı kazanacak.

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