78 Yaşındaki Kadının, Metroda Tekme Tokat Saldırıya Uğradığı Anlar Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

ABD'de New York metrosunda yaşlı bir kadını tekmeleyen saldırgan sosyal medyada infial yarattı. İnternetteki tepkiler üzerine harekete geçen polis yine internet üzerinden gelen ihbarlar sayesinde saldırganı yakaladı. Polis küresel destek için teşekkür etti.

YARDIM ETMEK YERİNE KAMERAYA ÇEKTİLER

ABD New York metrosundaki yaşlı bir kadına saldırı anları internette hızla yayıldı. Saldırganın internette ilgi çekmek için, 78 yaşındaki kadına defalarca tekme ve yumruk attığı anlar kameralara yansıdı.

Etraftakiler yardım etmek yerine vahşet anlarını cep telefonlarından kameraya çekerken, saldırgan siyahilerin şiddet eylemlerini paylaştıkları 'worldstarhiphop'ı kastederek, "İşte bu video Worldstar'a konur" diyordu.

KORKU DOLU ANLAR SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Korkunç saldırı kısa sürede milyonlarca kez izlendi ve sosyal medyada adeta infiale yol açtı. New York polisi de internet üzerinden saldırganı tanıyan ve görenlerden yardım istedi.

POLİS ,YAŞLI KADINA SALDIRAN ŞÜPHELİYE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Gelen ihbarlar sayesinde saldırganı kısa sürede teşhis edip yakalayan polis dün şu açıklamayı yaptı: "Dünya çapındaki ilginiz ve yardımlarınızla savunmasız yaşlı bir kadına saldıran şüpheli Marc Gomez (36) gözaltına alınmıştır."

BİRÇOK SUÇTAN SABIKALI SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Silah ve uyuşturucu bağlantılı suçlardan sabıkası bulunan saldırgan Marc Gomez, kendisinin kadına değil evsiz kadının ona saldırdığını iddia etti. Saldırgan önceki gün gözaltına alındı.