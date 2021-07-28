75 burs kalktı mı? Yüzde 75 burs yok mu?
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75 burs kalktı mı? Yüzde 75 burs yok mu?

75 burs kalktı mı? Yüzde 75 burs yok mu?
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Vakıf üniversitelerinde uygulanan yüzde 75 burs hakkında araştırmalar yapılıyor. Bu kapsamda 75 burs kalktı mı? Yüzde 75 burs yok mu? sorularının yanıtları merak edildi.

75 burs kalktı mı? Yüzde 75 burs yok mu? sorularının yanıtları merak ediliyor. Vakıf üniversitelerinde uygulanan yüzde 75'lik burs oranının tercih sistemlerinde gözükmemesi üzerine araştırılan soruların yanıtlarını sizler için derledik.

75 BURS KALKTI MI?

Vakıf üniversitelerinde uygulanan yüzde 75'lik burs oranı kaldırıldı.Tam burslu, yüzde 25 ve yüzde 50 burs sistemi devam edecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç eğitim gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Saraç'ın açıklamaları şöyle:

Bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma projesi kapsamına 5 üniversite daha alınacak. Araştırma üniversiteleri için 5 yeni aday adayı daha tespit edilecek.

Yabancı uyruklu öğretim üyelerine yönelik yeni kriterler belirlenecek. Yabancı öğretim görevlilerinin yabancı dil öğretimi ile ilgili tecrübesini belgelemesi gerekecek.

Vakıf üniversitelerinde yemek ücretleri YÖK'ün vakıf üniversitesi raporlarına girecek.

Vakıf üniversitelerinin mütevelli heyet başkanlarından gelen talepler doğrultusunda yüzde 75'lik indirim oranı kaldırıldı. Tam burslu, yüzde 25 ya da yüzde 50 indirim bir de ücretli öğrenci sistemi geçerli olacak.

Vakıf üniversitesi kontenjanlarında çok düşük olanların iyileştirilmesinde artı 10 uygulanacak. Tam burslularda herhangi bir kısıtlama olmayacak.

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