700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek
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700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek

22.02.2021 09:40 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:40

Balıkesir'de yaşayan Şefika Seray Üçüncü, Osmanlı döneminde Trabzon Valiliği yapan büyük büyük dedesi Üçüncüzade Ömer Paşa'dan kalan kalenin varislerinden birisi oldu. Dedesinden kalan miras karşısında büyük mutluluk duyduğunu ifade eden genç kadın, "Bu gelirlerle fakire, fukaraya yardım edilecek" dedi.

700 yıllık kalenin kendisinin de ferdi olduğu sülalesine tescil edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Şefika Seray Üçüncü kaleyi nasıl değerlendirecekleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Aile büyüklerinin aldığı kararla Trabzon'da bir vakıf kurma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Şefika Seray Üçüncü, kaleden elde edilecek gelirle öğrencilere burs vereceklerini ve fakir, fukaraya yardım ederek Kızılay'a 10 bin ünite kan temin etmek için kan bankası kuracaklarını ifade etti.

700 yıllık kale dedesinden genç kadına miras kaldı

"DEDEM TRABZON EYALETİ'NİN VALİSİYDİ"

Aslen Trabzonlu olan ve Balıkesir'de ikamet eden Şefika Seray Üçüncü büyük büyük dedesi Üçüncüzade Ömer Paşa'dan kendilerine 700 yıllık kale kaldığını belirterek, "Üçüncüoğlu sülalesindenim. 700 yıllık bir kalenin varisi olduğumu bana söyleseler ben inanmazdım. Ancak şu an bunun mutluluğu ve sevinci içerisindeyim. Bu olay çevremde de büyük bir ilgiyle karşılandı. Dedem Üçüncüzade Ömer Paşa Karadeniz'e kıyısı olan bütün il ve ilçelerin bağlı olduğu Trabzon Eyaleti'nin 1836 yılında valiliğini yaptı. O zamandan buyana tabi Trabzon'un ilk kuruluşunda dedemin büyük emekleri oldu. Trabzon'da başlayan bir ayaklanma nedeniyle saray tarafından burada görevlendiriliyor ve oraya vali olarak atanıyor. Oradaki ayaklanmayı bastırıyor. Onun akabinde tabi dedem Üçüncüzade Ömer Paşa Trabzon'a yerleşiyor ve kendine saray yaptırıyor, orada bulunan arazilerden satın alıyor. Dedem Üçüncüzade Ömer Paşa Trabzon'da bir vakıf kuruyor. Vakfın gelirlerini etrafındaki fakir, fukaraya yardım ederek harcıyor. Kendi şahsi adına hiçbir şey yaptırmıyor" diye konuştu.

700 yıllık kale dedesinden genç kadına miras kaldı

"VAKIF KUARARAK ÖĞRENCİLERE BURS VERECEĞİZ"

Dedesi Üçüncüzade Ömer Paşa'dan kendilerine miras kalan kaleyi nasıl değerlendirecekleri hakkında da bilgiler veren Şefika Seray Üçüncü, "Zaten dedemin de bize vasiyetidir; bu kaleden, bu topraklardan gelecek olan gelirler kesinlikle şahsi adımıza harcanmayacak. Bu gelirlerle fakire, fukaraya yardım edilecek, etrafımızı gözeteceğiz. Ben de kalenin varislerinden biri olarak aile büyüklerim ne derse o şekilde hareket edeceğiz. Tabi bir vakıf kurma çabası içerisindeyiz. Vakfımız kurulduktan sonra kalenin bize teslim edilmesini bekliyoruz. Kale bize teslim edildikten sonra kalenin girişine "Üçüncüoğlu Sarayı" yazdıracağız. Ondan sonrasında buradan gelecek gelirleri öğrencilere burs vererek, ihtiyaç sahiplerine yardım ederek harcamayı düşünüyoruz. Yine aynı zamanda bir kan bankası oluşturarak Kızılay'a 10 bin ünite kan vermeyi planlıyoruz. Bunların haricinde düğünlerimizi ve organizasyonlarımızı kalede yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN KÜÇÜKAKMAN

Haber Yorumları (5)
RRRR: Dedesi devlet malını zimmete mi geçirmiş?Koca kale. . . Padişahın torunu da topkapı, dolmabahçe sarayını istese ne olacak?saçma. . .
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FETDAT: vakıf kuracagım diye pahalı satmak istiyor inanmayın
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XXXXX: Benimle evlenir misin???
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