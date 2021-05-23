YouTube hesabından yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, mekan değişikliğine gitti
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YouTube hesabından yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, mekan değişikliğine gitti

YouTube hesabından yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, mekan değişikliğine gitti
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YouTube hesabından yayınladığı videolar serisi ile gündemi oldukça meşgul eden organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sabah saatlerinde yayınladığı 7. videosunda mekan değişikliğine gitti. Geniş bir toplantı odasında olduğu görülen Peker, Türkiye'den misafirleri geldiği için her zaman çekim yaptığı odanın müsait olmadığını söyledi.

Kendisine yönelik operasyonlar sonrasında YouTube üzerinden bir video serisi yayımlayama başlayan Sedat Peker, 'Hayata Korkusuzca Bakanlar, Ölümden de Korkmazlar' başlıklı 7. videosunu sabah saatlerinde yayınladı.

"BEKLEDİKLERİM GELMEDİ"

Peker'in bu defa, her zaman çekim yaptığı odadan farklı bir mekanda olduğu görüldü. Bir toplantı odasında olduğu görülen Peker, Türkiye'den kalabalık misafirlerinin geldiğini belirterek, "Aslında ben Soylu ile Abdülkadir'i bekliyordum, ancak onlar gelmediler. Her zaman olduğu gibi yüce devletimizi karıştırdılar" ifadelerine yer verdi.

EN BÜYÜK PATRON SİZSİNİZ

Önümüzdeki günlerde başka bir yer değişikliği daha yapmayı düşündüğünü söyleyen Peker, "Bana halka oynuyorsun diyorlar, e kime oynayayım? Aslında piramidin en üstünde siz varsınız, patron sizsiniz. Ben de o nedenle patrona gitmek istedim. Kanunlardan daha güçlü olan halktır" dedi.

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YouTube hesabından yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, mekan değişikliğine gitti - Haberler
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