7. Koğuştaki Mucize filminin fragmanı yayımlandı!

06.09.2019 18:14

Senaryosunu Kubilay Tat'ın yazdığı filmin başrolünde Aras Bulut İynemli'nin bulunduğu 7. Koğuşta Mucize filminden ilk fragman geldi. Peki, 7.Koğuştaki Mucize konusu ne? 7.Koğuştaki Mucize oyuncu kadrosu…

7.KOĞUŞTAKİ MUCİZE NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Aralarında çok özel ve güçlü bir bağ olan baba ile kızının masumiyet uğruna verdikleri mücadeleyi anlatan 7.Koğuştaki Mucize filminin afişinin ardında fragmanı da sinemaseverlerle paylaşıldı. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu, başrolünde ise Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı '7. Koğuştaki Mucize', 11 Ekim'de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

OYUNCU KADROSU

Filmin oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli ile birlikte Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi önemli isimler yer alıyor.