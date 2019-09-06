7. Koğuştaki Mucize filminin fragmanı yayımlandı!
7.Koğuştaki Mucize filminin fragmanı yayımlandı. Güney Kore filmi olan 'Miracle in Cell No. 7'den uyarlanan '7.Koğuştaki Mucize' filminin afişi kısa süre önce yayımlanmıştı. 7.Koğuştaki Mucize ne zaman vizyonda?
Senaryosunu Kubilay Tat'ın yazdığı filmin başrolünde Aras Bulut İynemli'nin bulunduğu 7. Koğuşta Mucize filminden ilk fragman geldi. Peki, 7.Koğuştaki Mucize konusu ne? 7.Koğuştaki Mucize oyuncu kadrosu…
7.KOĞUŞTAKİ MUCİZE NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?
Aralarında çok özel ve güçlü bir bağ olan baba ile kızının masumiyet uğruna verdikleri mücadeleyi anlatan 7.Koğuştaki Mucize filminin afişinin ardında fragmanı da sinemaseverlerle paylaşıldı. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu, başrolünde ise Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı '7. Koğuştaki Mucize', 11 Ekim'de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
OYUNCU KADROSU
Filmin oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli ile birlikte Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi önemli isimler yer alıyor.