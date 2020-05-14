7 kişi taşınması gereken minibüste 35 kişi taşıyan araç sahibine 44 bin lira ceza yazıldı Adana'da koronavirüsle mücadele kapsamında en fazla 7 kişinin taşınması gereken 14 yolcu kapasiteli minibüsten 35 tarım işçisi çıktı. İşçiler yasaktan haberleri olmadığını söylerken, minibüs sürücüsü ise, iş verenin talimatlarıyla fazla kişi taşıdığını belirtti. Ekipler, minibüsü amacı dışında kullanan araç sahibine 44 bin lira ceza yazdı.

Adana'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 7 kişinin taşınması gereken minibüsten sürücüyle birlikte 35 tarım işçisi çıktı. Ekipler 44 bin TL ceza keserken, minibüs 60 gün süreyle trafikten men edildi.

7 KİŞİLİK MİNİBÜSTEN 35 KİŞİ ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize polis ekipleri, dün Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolunda oluşturulan kontrol noktasında, araçlarda koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi. Durdurulan 14 kişilik minibüsten, koronavirüs tedbirleri kapsamında en fazla 7 kişi taşıması gerekirken sürücüyle birlikte 35 kişi çıktı.

"YASAKTAN HABERİMİZ YOKTU"

Polis, sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı minibüsteki tarım işçilerini araçtan sayarak çıkardı. Bir kısmı Suriyeli olan tarım işçileri, yasaklardan haberlerinin olmadığını söyledi. Minibüs sürücüsü Ahmet Sefa ise iş verenin talimatıyla fazla kişi taşıdığını söyledi.

44 BİN TL CEZA YAZILDI

Polis, sürücüsüye 'ticari taşıma yolcu belgesi ve ehliyeti olmadığı' için, araç sahibine de minibüsü amacı dışında kullanıldığı için ceza yazdı. Toplam 44 bin 452 TL ceza verildi. Minibüs 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: DHA