7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var

Avrupa İlaç Ajansı'ndan üst düzey bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, AstraZeneca aşısı ile kan pıhtılaşması arasında bir bağlantı olduğu, ancak nedeninin henüz netleştirilemediği belirtildi. Öte yandan İngiliz yetkililer kan pıhtısı geliştiren 30 vatandaştan 7'sinin öldüğünü açıkladı. Ölümlerin aşının yan etkisiyle olup olmadığı araştırılacak.

Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısı, son haftalarda aşı uygulanan kişilerde görülen ciddi yan etkiler yüzünden tartışmaların odağı haline gelmişti.

AŞIYI OLANLARIN BİR BÖLÜMÜNDE KAN PIHTISI GÖRÜLDÜ

Avrupa'da aşılarla ilgili en yetkili kurum olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) konuyla ilgili bir açıklama yaparak değerlendirmeler sonucunda yan etkilerin aşıyla bağlantısını kabul ettiklerini açıkladı. İngiltere'de Oxford-AstraZeneca aşısı olan 18,1 milyon kişinin 30'unda kan pıhtısı geliştirdiği belirtilmişti. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA) yapılan açıklamada, bu 30 kişiden 7'sinin 24 Mart itibarıyla öldüğü kaydedildi.

ARALARINDAKİ BAĞ ARAŞTIRILACAK

Ölümler ve aşı arasında bir bağ olup olmadığı veya vakaların tesadüfü gelişip gelişmediğini belirlemek için araştırmaların devam ettiği açıklanmıştı. Ülkede, 9 Aralık-21 Mart arasında 15,8 milyon ilk, 2,2 milyon da ikinci doz Oxford-AstraZeneca aşısı uygulandığı bildirildi.

HOLLANDA, AŞININ KULLANIMINI DURDURDU

Hollanda'nın Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımını tamamen durdurduğu bildirildi. Hollanda medyasında çıkan haberde, belediyelere bağlı Sağlık Hizmetleri Birliği (GGD GHOR) yetkilisi, gelen raporlardaki yan etkiler ve ölümler sebebiyle AstraZeneca aşısının kullanımının tamamen durdurulduğunu açıkladı. AstraZeneca aşısı randevularının iptal edildiği belirtilen haberde, diğer Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmaya devam edileceği aktarıldı.